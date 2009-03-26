Причиной массовой гибели диких гусей могло быть отравление

Среди уже известных версий массовой гибели перелетных гусей на Краснопавловском водохранилище в Лозовском районе Харьковской области, произошедшей в субботу 21 марта, нельзя отбрасывать и так званый «человеческий фактор».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, такое мнение высказал член научно-технического совета Национального природного парка «Гомильшанские леса», советник председателя облгосадминистрации по вопросам охраны окружающей среды Валерий ЛОВЧИНОВСКИЙ.

По его словам, согласно выводам эпидемиологов и врачей ветеринарной медицины НИИ по лабораторной диагностике, а также ветеринарно-санитарной экспертизы (г. Киев), вирусов птичьего гриппа и болезни Ньюкасла у погибших гусей не обнаружено. В то же время, результаты токсикологической экспертизы еще не готовы. Но, по предварительным данным ветеринарных врачей и эпидемиологов, причиной массовой гибели свыше 1000 диких гусей стало именно отравление. Сегодня специалисты Киева и Харькова пытаются выяснить, чем именно была отравлена птица. По этому поводу В.ЛОВЧИНОВСКИЙ считает целесообразным не отвергать версию относительно умышленной попытки браконьеров отравить несколько десятков гусей ради собственной наживы.

В.ЛОВЧИНОВСКИЙ подчеркнул, что вероятные браконьеры подсыпали в места кормление птиц отравленную кукурузу. «Но они не рассчитывали, что ситуация может выйти из-под их контроля, - сказал В.ЛОВЧИНОВСКИЙ. - Они рассчитывали на то, что у гусей слишком быстрый обмен веществ в организме, и это не даст возможности птицам вылететь с места кормления».

Кроме того, В.ЛОВЧИНОВСКИЙ объяснил, что дикие гуси «на воду» прилетают только на ночь. Таким образом, по мнению эксперта, Краснопавловское водохранилище стало местом гибели птиц, которые были отравлены минимум за полсуток до гибели и на значительном расстоянии от самого водохранилища.

«Мне кажется, что по факту массовой гибели диких гусей, кстати, многие из которых отнесены к редким видам, и после получения окончательных результатов причин гибели птиц правоохранительные органы должны возбудить соответствующее дело», - сказал В.ЛОВЧИНОВСКИЙ.