Женщина заработала деньги на лжебеременности

Прокуратура Волновахского района Донецкой области возбудила уголовное дело в отношении мошенницы, имитировавшей интересное положение.

Жительница одного из населенных пунктов с сентября 2006 года рассказывала односельчанам, что ждет ребенка, а через девять месяцев сообщила им о появлении на свет близнецов. Вот только новорожденных никто так и не увидел. Зато «роженица» получила пособие в размере 3,4 тыс. грн., а в течение 11 месяцев — еще 16 тыс. грн.

Как выяснили правоохранители, она подделала медсправки о рождении детей и на основании этих документов зарегистрировала в РАГСе "малышей", чтобы получить деньги. Аферистке придется отвечать сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: «Мошенничество» и «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов».

vvnews.info