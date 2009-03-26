В магазинном меде обнаружили опасные токсины

Весь мед, который реализуется в магазинах столицы, не соответствует стандартам качества. Об этом заявил председатель общественной организации "Эксперт" Игорь Потапов.

"Последнее исследование мы проводили в феврале и пришли к выводу, что весь мед, который у нас есть в магазинах, перетапливается. Это делается для того, чтобы он продавался. Производители прекрасно понимают, что люди не будут покупать закристаллизовавшийся мед", - сказал Потапов.

По его словам, потребителям нужно объяснить, что в результате переплавки в меде разрушаются все полезные вещества, и образуется токсичное вещество - оксиметилфурфурол.

Потапов отметил, что в этом случае потребитель получает медовый продукт, но не мед. Более того, он очень токсичен.

"Такой продукт - токсичен. Об этом заявляли еще в Министерстве внутренних дел СССР, в отделе криминалистики, говоря о том, что необходимо постоянно контролировать содержание оксиметилфурфурола в меде. Потому приняли норму - 25 миллиграмм на килограмм. А мы обнаружили, что в меде, который продается в магазинах Киева, не 25 миллиграмм, а 100. То есть в 4 раза превышает норму", - сказал Потапов.

По словам председателя ОО "Эксперт", все образцы меда, не соответствующие стандартам, до сих пор стоят на прилавках киевских магазинов.

"Руководство магазина не реагирует на это, потому что распоряжение снять этот мед с реализации им не дали. Свое исследование мы проводили в Институте пчеловодства им. Прокоповича, но он не является контролирующим органом, который имеет право снимать товары с реализации. Сейчас вообще не понятно, кто имеет на это право. По большому счету, сейчас можно продавать все, что угодно", - подытожил Потапов.

kiev.pravda.com.ua