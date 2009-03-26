Европарламент одобрил новые требования к субстанциям, уменьшающим озоновый слой Земли.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренном 25 марта на сессии Европарламента в Страсбурге докладе Йоханнеса БЛОКЛЕНДА (группа “Независимость/Демократия”, Нидерланды).

За доклад проголосовали 667 депутатов Европарламента, против – 13, воздержались – 10.

Новый компромиссный документ был одобрен после переговоров с Советом ЕС. Он направлен на имплементацию положений Монреальского протокола от 1987 года, который обязывает страны-подписанты уменьшить использование субстанций, негативно влияющих на озоновый слой Земли.

В соответствии с одобренным документом, до 2019 года производство гидрохлорофторуглерода должно достичь уровня лишь в 7% от уровня 1997 года. Кроме того, с 18 марта 2010 года предусматривается полностью прекратить использование бромида метила в качестве пестицидов в сельском хозяйстве.

Документ также содержит требования по предупреждению попадания в атмосферу субстанций, содержащихся в старых холодильниках, а также в изоляционных материалах домов, использование которых и так уже запрещено в новых приборах и при строительстве.

Справка УНИАН. Озоновый слой – слой газа в верхних слоях атмосферы, который оберегает жизнь на Земле от ультрафиолетового излучения Солнца.

В 1970-х годах ученые установили, что отдельные химические субстанции могут влиять на уменьшение озонового слоя Земли, а в 1980-х над Антарктидой была обнаружена “озоновая дыра”.

В 1987 году был подписан Монреальский протокол для противодействия разрушению озонового слоя, который подписала 191 страна мира.