Правительство определило путь урегулирования цен на фармрынке

Кабинет министров утвердил Национальный перечень основных лекарственных средств и определил путь урегулирования цен на фармацевтическом рынке Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения со ссылкой на министра Василия КНЯЗЕВИЧА.

В частности, по его словам на заседании правительства было принято соответствующее постановление, которое наработано с целью урегулирования ценовой ситуации, сложившейся на фармацевтическом рынке Украины, во исполнение соответствующих указов Президента и постановлений правительства.

В.КНЯЗЕВИЧ отметил, что постановлением Кабинета министров Украины утверждена новая редакция Национального перечня основных лекарственных средств и изделий медицинского назначения и установлены новые предельные снабженческо-сбытовые и торговые (розничные) надбавки на лекарственные средства, которые включены в Национальный перечень основных лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Кроме того, правительством принято решение, что цены на лекарственные средства отечественного производства, с оптово-отпускной ценой производителя ниже 12 гривен за упаковку, не подлежат государственной регуляции, кроме случаев их приобретения за бюджетные средства. Постановлением утвержден Порядок формирования цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, в отношении которых введена государственная регуляция.