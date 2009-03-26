Отечественные лекарства самые безопасные - Чумак

Об этом заявил, во время веб – конференции с читателями Интернет–портала mycityua.com сказал директор ГП "Фармакологический центр" Министерства здравоохранения Украины Виктор Чумак

Согласно данным фармакологического центра, среди всех представленных лекарств на украинском рынке на долю отечественных препаратов приходиться наименьшее количество побочных эффектов. Лидирует же в этом списке препараты европейского производителя.

"Почетное" второе место досталось индийским лекарствам. При проведении подсчетов учитывалось процентное соотношение препаратов на рынке к количеству поступивших жалоб в фармакологический центр. По словам Виктора Чумака, из семи тысяч жалоб на побочные эффекты, поступивших в фармакологический центр 42% относятся к украинским лекарствам, 30% - к европейским и 8% - к индийским. При этом, украинские препараты занимают 64% рынка, европейские 16%, а индийские - 15%.

Что же касается недоверия потребителей к отечественным препаратам то, по мнению директора фармакологического центра это вызвано их сравнительной дешевизной:

- Нам вбили в голову, что чем дороже, тем лучше, сказал Чумак.

Кроме того, он отметил, что из Европы к нам поступают, в основном сильнодействующие препараты, а «наши» больше относятся к лечебно -профилактическим.