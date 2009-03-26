"Полезные" бактерии в йогуртах - миф

Журналистка Дженнифер Хюджет решила выяснить, насколько в действительности полезны бифидобактерии и другие микроорганизмы, известные под названием "пробиотики".

Пробиотики, открытые более века назад Ильей Мечниковым, являются основой системы функционального питания: они восстанавливают полезную микрофлору кишечника. Однако, несмотря на все их предполагаемые достоинства, пробиотики не являются лекарством, а понятие "полезные бактерии" слишком упрощает факты, предостерегает издание. В свежем номере научного журнала Nutrition in Clinical Practice опубликованы данные об экспериментальном лечении пробиотиками - это и профилактика поносов, и укрепление общего состояния тяжелобольных. Авторы всех исследований пришли к выводу, что средства на основе пробиотиков перспективны, но их воздействие пока недостаточно изучено. Так, в США ни одно лекарство-пробиотик еще не сертифицировано, сообщает газета.

В этих условиях производители продуктов с пробиотиками вынуждены рекламировать их на языке эвфемизмов: так, об Activia сообщается, что она "сокращает длительность пути". "Производитель йогурта не может напрямик заявить, что его продукт спасает от запора, так как лечить запор - дело медицины, а лекарства подлежат лицензированию", - поясняет издание. Йогурты и другие продукты с пробиотиками - это здоровая пища, но не стоит полагаться только на полезные бактерии, советуют американские диетологи. Кишечнику также необходима клетчатка, которая содержится в продуктах из цельных зерен, овощах и фруктах. Впрочем, пробиотики помогут тем, кто вынужден принимать антибиотики, но у них есть свои побочные эффекты - метеоризм и вспучивание живота, сообщили изданию врачи.

www.inopressa.ru