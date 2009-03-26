Опасный метаболический синдром - болезнь молодых

О том, что такое метаболический синдром, знают очень немногие. Хотя это заболевание и нельзя назвать редко встречающимся. Нередко можно услышать, что метаболический синдром называют «смертельным квартетом». Можно сказать, что говорится это без преувеличения.

Метаболический синдром – это скорее сопутствующее, нежели самостоятельное заболевание. Проявляется этот недуг как совокупность гормональных расстройств, метаболических проблем, проблем с обменом веществ.

Второе название метаболического синдрома - «смертельный квартет», обусловлено тем, что недуг имеет четыре основный проявления: повешение уровня артериального давления; ожирение и избыточный вес, который может накапливаться во всех, даже в самых неожиданный местах, например, в капсулах почек или в полости сердца; а также повышение уровня холестерина и триглицеридов в крови; и сахарный диабет второй степени, нарушение толерантности к глюкозе и инсулинорезистентность.

Помимо перечисленных выше признаков метаболического синдрома, могут наблюдаться также жировой гепатоз, синдром ночного апноэ и нарушения пуринового обмена.

Специалисты убеждены, что появление у человека метаболического синдрома обусловлено генетическими факторами, то есть люди наследуют это заболевание от своих родителей.

В последние годы отмечается не слишком положительная тенденция – заболевание все чаще фиксируется у молодых людей. По мнению медиков, это связано с тем, что молодые люди неправильно питаются, ведут малоподвижный образ жизни. Если верить данным статистики, то у молодых людей старше двадцати лет распространенность этого недуга составляет от четырнадцати до двадцати четырех процентов, а в возрасте после пятидесяти лет этот показатель приравнивается к пятидесяти-шестидесяти процентам. Чаще всего данный недуг выявляется совершенно случайно.

На начальных стадиях заболевания, когда все негативные процессы обратимы, недуг протекает бессимптомно. Очень важно, чтобы человек сам следил за состояние своего здоровья и обязательно обратился в медицинское учреждение при наличии у него трех из вышеперечисленных «участников квартета».

Как происходит лечение данного недуга?

Прежде всего, больным назначаются препараты, снижающие артериальное давление, контролирующие уровень сахара и холестерина в крови, сосудистые и гепатопротективные лекарственные средства. Наряду с данными препаратами часто применяется фитотерапия. При помощи лекарственных трав специалисты рекомендуют бороться с повышенным уровнем сахара, улучшать обмен веществ, использовать их в качестве мочегонных и противоотечных средств.

Но самым главным рецептом является изменение привычного образа жизни: усиление физической активности, отказ от вредных привычек, изменение питания, уменьшение количества потребляемой соли.

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