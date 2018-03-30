Какие болезни провоцирует экономический кризис

Финансовые и экономические потрясения влияют не только на благосостояние людей, но и на их организм. Какими проблемами может грозить нынешний кризис нашему здоровью, и как с ними справляться?

1. Желудочно-кишечные заболевания. В кризис доходы падают, поэтому люди начинают хуже питаться. В магазинах мы выбираем продукты подешевле, а значит, не самые качественные. В обед посреди трудового дня, чтобы сэкономить, не ходим в кафе или столовую, а перекусываем фастфудом в дешевой забегаловке или прямо на рабочем месте. Неудивительно, что вскоре начинаются проблемы с желудочно-кишечным трактом – гастрит, язва, панкреатит и т.п.

Совет: носите пищу из дома. Только не бутерброды с чипсами, а судки с кашей или супом (только не из пакетиков). Если даже вы остались без работы, доступные по ценам крупа и картошка дома, скорей всего, всегда найдутся. Может, это и не так вкусно, зато полезно!

2. Ожирение и сердечно-сосудистые заболевания. Кризис вынуждает многих из нас перейти на малоподвижный образ жизни. Фитнес или тренажерный зал становятся нам не по карману. А если человека уволили, он перестает ходить даже на работу. От неподвижности он толстеет, начинаются проблемы с сердцем и сосудами…

Совет: не пренебрегайте физическими упражнениями! Даже если вы не ездите в офис и редко посещаете магазины (потому что денег нет!), возьмите за правило регулярно совершать пешие прогулки или даже пробежки. Не говоря уже об обычной зарядке. Это не будет стоить вам ни копейки, зато поддержание себя в хорошей физической форме поможет сохранить здоровье и, возможно, облегчит поиск новой работы.

3. Заболевания легких. В кризис люди начинают больше курить. Во-первых, из-за того, что это якобы снимает стресс, во-вторых, если работы из-за кризиса у человека стало меньше или он вообще остался без работы, то у него появляется время на перекуры. О том, что курение чревато раком легких, напоминать лишний раз не стоит.

Совет: если не хотите, чтобы дело кончилось плачевно, воздержитесь от курения или хотя бы ограничьте его! Воспользуйтесь рекомендациями специалистов и бросьте курить. Поверьте, можно найти массу других, куда более интересных и безопасных занятий, чем регулярно убивать свои легкие!

4. «Компьютерные» болезни. Во время кризиса люди перестают ходить в клубы, театры и на концерты – слишком дорого. Куда дешевле целые дни, а то и ночи напролет проводить перед компьютерным монитором. Рано или поздно у вас могут заболеть глаза, руки или спина.

Совет: почаще делайте передышки в сидении за компьютером! Вспомните, в конце концов, что есть книги, которые можно читать, друзья, с которыми можно общаться вживую! Все это если и не принесет вашему здоровью особой пользы, то и вреда тоже не нанесет.

5. Стрессы, фобии, неврозы, депрессии. В кризис мы все постоянно на нервах. Кого-то уже уволили, кто-то со дня на день ждет увольнения, кому-то сократили зарплату… Даже те, кого кризис еще не коснулся, живут под дамокловым мечом, постоянно испытывая страх перед будущим: а что если завтра я окажусь без работы, без денег, нечем станет кормить семью? Да и новости в СМИ подогревают панику.

Стрессы рождают бессонницу, мигрени, гипертонию, обострение хронических болячек, могут даже довести до инфаркта или инсульта… У тех, кому уже нечего терять (с работы уволили, а новую никак не найти, или бизнес распался), начинается депрессия, подавленное состояние, которое может привести к серьезному психическому расстройству и даже суициду.

Совет: помните, что наша жизнь и без того – сплошной стресс, и выигрывает тот, кто умеет держать себя в руках. Старайтесь находить в любой ситуации хорошие моменты. К примеру, денег стало мало – что ж, наконец, сядете на диету, похудеете и оздоровите свой организм. Займитесь йогой, аутотренингом, почаще гуляйте на природе, выполняйте специальные упражнения для снятия стресса. При депрессии помогает активная деятельность, хотя бы обычная уборка в квартире. Главное – не сдавайтесь, ищите пути для улучшения ситуации!

ubr.ua