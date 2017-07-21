Очередной случай ботулизма на Хмельнитчине: женщина ела "кильку в томате" промышленного производства

Случай ботулизма в Хмельницкой области может быть связан с рыбной консервой "Килька в томате" промышленного производства.

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, расследование случая заболевания ботулизмом у жительницы Хмельницкой области предположительно связан с употреблением рыбной консервы промышленного производства.

Специалисты Госпродпотребслужбы установили, что 59-летняя пациентка Хмельницкой городской инфекционной больницы 13 июля 2017 года была госпитализирована с диагнозом «ботулизм, средняя форма тяжести?».

Женщина рассказала медикам, что употребляла консервированную продукцию домашнего изготовления (тушенка со свинины) и рыбные консервы промышленного изготовления (килька в томате).

В Госпродпотребслужбе также подчеркнули, что дано поручения по сбору информации среди операторов рынка пищевых продуктов относительно соблюдения ветеринарно - санитарных требований и санитарного законодательства.

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В регионах созданы рабочие группы по проверке мест несанкционированной торговли рыбной продукцией, активизирована работа комиссионных обследований учреждений продовольственной торговли и общественного питания относительно соблюдения ветеринарно-санитарных требований и требований санитарного законодательства, мест стихийной торговли.