В Укране 6 тысяч человек нуждаются в заместительной почечной терапии - Минздрав

В Укране 6 тысяч человек нуждаются в заместительной почечной терапии - гемодиализе, перитонеальном диализе или трансплантации почек, из них - 146 дети с острыми формами, требующих неотложной помощи.

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Как отметили УНИАН в Минзраве, закупка расходных материалов для гемодиализа, перитонеального диализа и медикаментов для лечения детей, больных с острой и хронической почечной недостаточности, крайне важна для обеспечения оказания высококвалифицированной специализированной медицинской помощи этой категории больных.

В 2015 году закупки медикаментов и изделий медицинского назначения для детского диализа не проводились, в этом году они будут осуществляться через международные организации.

Был проведен отбор среди 6 предложений и выбраны самые качественные продукты. В тендере приняли участие 1 производитель и 4 дистрибьюторы из Украины и 1 производитель из Швейцарии.

На закупку 93 968 лекарственных средств и медицинских изделий было выделено 35,6 млн грн из госбюджета-2016. По состоянию на 20 июля на склады государственного предприятия прибыли уже 89% медикаментов и изделий медицинского назначения от заявленной потребности.

Международные организации использовали для закупок 58% бюджетных средств. Сэкономленные 14,5 млн грн в частности, будут направлены на осуществление дополнительных закупок по данному направлению в соответствии с потребностями Минздрава.