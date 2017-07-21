На всех пляжах в Киеве запретили купаться
12:49, 21 июля 2017Страна
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Все 11 официальных пляжей столицы не прошли проверку.
Купаться на всех официальных столичных пляжах запретили / UaUa.INFO
На всех 11 официальных пляжах в Киеве запретили купаться. Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия "Плесо".
Так, по состоянию на 21 июля на пляжах "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Золотой", "Предмостная слободка", "Центральный", "Вербное", "Пуща-Водицы", "Чорторый", "Радуга" и "Тельбин" купание запрещено.
Статус пляжей в Киеве / КП "Плесо"
Как сообщал УНИАН, в столице начали обильно "цвести" водоемы. С приходом лета Днепр и водоемы Киева окрасились во все оттенки зеленого.
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