На всех пляжах в Киеве запретили купаться

12:49, 21 июля 2017
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Все 11 официальных пляжей столицы не прошли проверку.

Купаться на всех официальных столичных пляжах запретили / UaUa.INFO

На всех 11 официальных пляжах в Киеве запретили купаться.  Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия "Плесо". 

Так, по состоянию на 21 июля на пляжах "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Золотой", "Предмостная слободка", "Центральный", "Вербное", "Пуща-Водицы", "Чорторый", "Радуга" и "Тельбин" купание запрещено.

Статус пляжей в Киеве / КП

Как сообщал УНИАН, в столице начали обильно "цвести" водоемы. С приходом лета Днепр и водоемы Киева окрасились во все оттенки зеленого.

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