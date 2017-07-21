В сентябре этого года специалисты из США проведут в Украине тренинги по полевой эпидемиологии.

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, в ведомстве состоялась встреча с представителями Посольства США в Украине и Центра по контролю за заболеваниями США.

В ходе встречи было отмечено, что в Украине, при финансовой поддержке США, планируется проведение циклов обучения по полевой эпидемиологии для представителей Минздрава Украины и Госпродпотребслужбы.

В ходе тренингов 90% обучения будет практическим.

*** Полевая эпидемиология (field epidemiology) занимается расследованием эпидемий и вспышек для защиты и улучшения общественного здоровья.

Полевые эпидемиологи сталкиваются с неожиданными и часто срочными проблемами, которые требуют мгновенного решения. Методы полевой эпидемиологии направлены на решение специфических вопросов, касающихся планирования, осуществления и/или оценки медицинских вмешательств. Исследования полевой эпидемиологии должны быть нацелены на потребности потребителей.