Полтавщина: в этом году инвалиды не получат ни одного автомобиля

В 2009 году инвалиды в Полтавской области не получат ни одного автомобиля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила начальник Главного управления труда и социальной защиты населения Полтавской областной государственной администрации Людмила КОРНИЕНКО во время коллегии в прокуратуре Полтавской области.

«В этом году ни одного автомобиля выдано не будет, поскольку это не предусмотрено государственным бюджетом», - сказала Л.КОРНИЕНКО.

По ее словам, сейчас на очереди на авто стоят 2 тыс. 800 инвалидов. «Из этих 2 тысяч 800, которые находятся на очереди, лишь 15% могут самостоятельно управлять автотранспортом», - добавила она.

Л.КОРНИЕНКО напомнила, что в прошлом году в Полтавской области транспортом были обеспечены 74 инвалида. Чтобы дождаться автомобиля, инвалиды, как правило, ждут более 10 лет.