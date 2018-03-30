Туберкулез – болезнь мегаполисов

Каждые 20 секунд на планете от туберкулеза умирает один человек. И это несмотря на то, что масштабы эпидемии постепенно сокращаются, даже в Украине. Кто знает, что туберкулез – это не только хворь бомжей и заключенных, ею можно заболеть, если увлекаться диетами или вегетарианством, жить в стрессовых условиях и работать сверхурочно? А ведь все это ведет к ослаблению иммунитета, а значит, к уязвимости организма.

Мы привыкли вспоминать о людях и событиях только накануне каких-то дат. Писать в другое время – дурной тон, ведь информационный повод отсутствует. Так происходит и сейчас. 24 марта, во Всемирный день борьбы с туберкулезом, Украина заговорила об этой, без преувеличения, серьезной проблеме. Но если учесть, что в 1995 году ВОЗ объявила в Украине эпидемию, которая длится до сих пор (сегодня по статистике только в Донецкой области каждый день умирает четыре человека от туберкулеза), то вопрос борьбы с заболеванием должен быть одним из приоритетов государственной политики, а значит – разговоры о проблеме и путях ее решения не должны прекращаться.

Ошибочно думать, что туберкулез – болезнь заключенных, алкоголиков и бомжей. Хотя так было еще двадцать лет назад. Из истории также известно, что туберкулез – не болезнь бедняков. От этого инфекционного заболевания пострадали не только нищие, но и богачи, и знаменитости, такие как Вивьен Ли, Антон Чехов, Иван Тургенев, Роберт Луис Стивенсон, супруга российского императора Александра ІІ. Сегодня специалисты утверждают, что туберкулез – это болезнь мегаполисов, и заразиться ею может каждый, кто выходит в свет – бывает в общественных местах, ездит в транспорте, ведь часто инфекция передается, как грипп, воздушно-капельным путем.

При этом даже самые последние опросы об угрозах туберкулеза свидетельствуют, что украинцы легкомысленно относятся к этой проблеме, хотя и считают, что туберкулез – это приговор. Тем временем, по словам руководителя группы по ВИЧ/СПИДу Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Гундо Вайлера, ежегодно в мире туберкулезом инфицируются девять миллионов человек. Да, многие больные полностью излечиваются, однако полтора миллиона в год умирает от этой инфекционной болезни.

«Существует всемирное соглашение относительно того, что количество заболевших туберкулезом надо уменьшить на 50% до 2015 года, – говорит эксперт. – И в мире много регионов, где показатели снижаются. Позитивные тенденции наблюдаются в Азии, Центральной Европе, Прибалтике. К сожалению, это не относится к странам Африки и Восточной Европы, где с 1990 года количество новых случаев возросло вдвое».

Специалисты говорят, что главная проблема в лечении этой инфекционной болезни – ее резистентность (устойчивость). «В мире полмиллиона таких больных, – констатирует, в частности, Вайлер. – Среди них очень высок процент летальных случаев. У 40 тысяч больных туберкулезом наблюдается такая форма мультирезистентного туберкулеза, которая устойчива ко всем существующим противотуберкулезным лекарственным препаратам».

Несколько лет назад Олеся Вовчко заразилась туберкулезом. Причем ее никак нельзя отнести к тем самым неблагополучным слоям населения – медик по специальности, она работала с детьми, больными сахарным диабетом. «Во время очередного профосмотра у меня обнаружили туберкулез, – вспоминает Олеся Вовчко, ныне медконсультант по вопросам ВИЧ-туберкулез. – Во время лечения мне приходилось глотать целые горсти противотуберкулезных препаратов. За раз больше десяти таблеток. И это не считая препаратов для лечения сопутствующих заболеваний и витаминов. Во время лечения возникали побочные эффекты. Я связываю это, в первую очередь, с качеством препаратов и с перебоями в поставках лекарств. Но даже когда поставки возобновились, мы все равно покупали препараты, считая их более щадящими. Ведь у меня дело дошло до анафилактического шока и сильнейшей аллергической реакции. Также от приема противотуберкулезных препаратов я ощущала угнетенность, подавленность, были эмоциональные срывы». Специалисты говорят, что случай с Олесей – это пример как раз резистентной формы туберкулеза.

«Проблема мультирезистентного туберкулеза – это призма, через которую мы видим, как работает туберкулезная программа в стране. Если уровень высокий, то она работает плохо, – говорит Светлана Черенько, глава Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-СПИД и другим социально опасным болезням Министерства здравоохранения. – В Украине высокий уровень мультирезистенции (он колеблется от 5% в западных областях до 15% в восточных областях). Но это, скорее, наследие прошлых лет, когда у нас не было регулярной поставки противотуберкулезных препаратов».

Тем временем по последним данным заболеваемость туберкулезом в большей мере зафиксирована в восточных и южных областях Украины. Самый высокий уровень в Херсонской, Донецкой, Днепропетровской и Луганской. Там же болеют и наиболее опасными формами туберкулеза, устойчивыми. Этот факт говорит еще и о том, что до сегодняшнего дня не все области Украины в достаточной мере укомплектованы необходимым диагностическим оборудованием.

Отдельный вопрос – состояние отечественной туберкулезной службы. Медики туда работать не идут. Это можно объяснить низким уровнем заработной платы, отсутствием социальных гарантий, ужасными условиями труда. Что-либо улучшить в этом направлении без утверждения соответствующих законов нельзя. Хотя эксперт ВОЗ удивляется, как в Украине, стране, где существуют и целый ряд законов, и программы по борьбе с туберкулезом, такая катастрофическая ситуация. Например, благотворительный фонд «Развитие Украины» с 2007 года реализует пятилетнюю программу «Остановим туберкулез» на общегосударственном и областном уровнях (общий бюджет программы – 100 млн. грн). В частности, в Донецкой области в прошлом году деятельность в рамках программы привела к улучшению таких ключевых показателей, как заболеваемость туберкулезом (снизилась на 5,6%) и смертность от туберкулеза (снизилась на 11,5%). Но это, скорее, частный случай.

«В свою очередь государство должно вести политику контроля за туберкулезом, – уверена Светлана Черенько. – Это может проявляться, прежде всего, в достаточном и устойчивом финансировании. Только при этих условиях можно проходить полноценную диагностику и лечение. Как только государство взялось за своевременное финансирование, показатели по туберкулезу у нас несколько улучшились. Хотя и остались очень плохими – вряд ли мы добьемся снижения заболеваемости наполовину, как об этом говорят в ВОЗ. Сейчас в Украине ежегодно фиксируется 35 тысяч новых случаев туберкулеза. Это очень много! Ныне же туберкулез в активной форме на разных стадиях болезни наблюдается у 90 тысяч человек. Но и этот показатель заболеваемости (в 2008 году 77,8 случая на 100 тысяч населения) относительный, ведь есть люди, болезнь у которых не выявлена. Поэтому при помощи социальных формул можно получить такие расчетные показатели: 105 случаев на 100 тысяч населения. А это говорит о том, что мы должны улучшать качество диагностики и доступность обследования».

Проблема детской заболеваемости туберкулезом, к счастью, в меньшей мере коснулась Украины. «Если в мире ежегодно выявляют 8 миллионов больных туберкулезом, то один миллион из них – это дети. В Украине случаев заболеваний среди детей мало, даже несмотря на общую катастрофическую ситуацию, – говорит Ольга Билогорцева, главный детский фтизиатр Украины. – И все потому, что действует ранняя туберкулиновая диагностика, которая позволяет на ранних этапах выявлять до 200 тысяч детей со скрытой или латентной туберкулезной инфекцией. Это те дети, которые заразились инфекцией, но мы не знаем, справляется ли их организм с туберкулезной палочкой. И чтобы это узнать, дети проходят обследование. Но могу отметить, что, как правило, болеют те дети, которые по каким-либо причинам не были привиты прививкой БЦЖ в родильном доме. Кстати, прививка действует пять-семь лет, после чего надо повторно прививаться».

Достаточное количество лекарств и их качество – еще один повод для дебатов. Если верить экспертам, с 2002 года Украина полностью обеспечена препаратами первого ряда для лечения новых случаев заболевания. «Это отечественные качественные препараты. Они позволяют на 100% вылечить больного, если тот привержен к лечению. Ситуация в Украине немного улучшается, потому что финансирование препаратов второго ряда, которые существенно выше в цене, с каждым годом увеличивается. В итоге Минздрав тратит на покупку препаратов первого ряда 40 миллионов гривен, второго – 83 миллиона. Несмотря на то, что последние закупаются и не в полном объеме», – утверждает представитель МОЗ.

Но не все медики разделяют оптимизм Черенько. Специалисты говорят, что ежегодно противотуберкулезные препараты поступают в лечебные учреждения с опозданием, что приводит к «остановкам» в лечении, ведь запаса лекарств в медучреждениях часто нет. К тому же стоимость некоторых препаратов, по данным за прошлый год, была существенно завышена (то есть государство у дистрибьюторов закупало, например, индийские лекарства в три-пять раз дороже, чем они продаются на самом деле).

При этом Светлана Черенько признает: если число людей, устойчивых к препаратам первого ряда, будет увеличиваться, то на всех больных дорогостоящих лекарств не хватит. «К сожалению, пациенты, которые устойчивы ко всем доступным нам препаратам, обречены на смерть, – говорит врач. – И такая смертность высока во всем мире, поэтому все мероприятия по предупреждению туберкулеза должны быть направлены на профилактику таких форм».

Стоит напомнить, что профилактика туберкулеза – это вакцина БЦЖ. В соответствии с календарем профилактических прививок ее делают в роддоме при отсутствии противопоказаний в первые 3-7 дней жизни ребенка. Ревакцинацию проводят в 7 и 14 лет при условии отрицательной реакции Манту. Возникает «но». Традиционная тотальная диспансеризация населения, с помощью пробы Манту, скажем прямо – устарела. Инфекция же мутирует. Более того, некоторые эксперты говорят, что в Украине четверть детей, зараженных туберкулезом, получают инфекцию прививкой. Чтобы выявить туберкулез на ранних стадиях, взрослым рекомендуется проходить флюорографическое обследование не реже одного раза в два года. Кроме того, при резком изменении реакции Манту за год врач может рекомендовать провести профилактическую химиотерапию несколькими препаратами.

В борьбе с туберкулезом отечественные медики надеются не только на государство, но и на международные организации, которые финансово поддерживают разные противотурберкулезные программы. Например, в скором времени Украина планирует подавать заявку в Глобальный фонд по компоненту «туберкулез», чтобы мы могли получить дополнительные деньги на последующие пять лет. Теоретически на эти деньги можно бороться с болезнью в ближайшее время, а улучшив показатели, выйти на полное госфинансирование.

Как видно, в борьбе с туберкулезом Украина столкнулась с порой непреодолимыми преградами. Причем зачастую мы их сами себе создаем – начиная с того, что мы ничего не хотим знать о болезни, и заканчивая отказами от лечения.

Несколько мифов о туберкулезе:

МИФ 1. Туберкулезом болеют только бедные или малообеспеченные люди.

Правда – высокий темп жизни, постоянная «нехватка времени», нерегулярное и несбалансированное питание – это все стрессовые моменты, которые приводят к снижению защитных сил организма и способствуют появлению и развитию заболевания.

МИФ 2. Туберкулезом можно заразиться только от больного человека, который выделяет палочку туберкулеза.

Правда – заразиться можно и от больного животного (при уходе за животным или при потреблении от больных животных мяса, молока, сметаны, масла, творога, кисломолочных продуктов). Кроме того, микобактерии туберкулеза крайне устойчивы к холоду, теплу, влаге и свету: в уличной пыли палочки Коха сохраняются в течение трех месяцев (столько же они могут оставаться живыми на страницах книг), в воде микобактерии сохраняются в течение 150 дней, в молоке и молочных продуктах – 8-10 месяцев, в речной воде живут до 5 месяцев, в грунте – один-два месяца, на пастбищах – больше года. При температуре -23 градуса палочки Коха сохраняют жизнеспособность на протяжении семи лет, но прямые солнечные лучи убивают их в течение 2-6 часов, при нагревании до температуры выше +85 градусов микобактерии гибнут через полчаса.

МИФ 3. Если в организм попала туберкулезная палочка, то человек обязательно заболеет туберкулезом.

Правда – из 100 человек, зараженных туберкулезной палочкой, заболевает лишь пять, остальные живут с ней – их иммунная система в течение длительного времени держит ситуацию под контролем.

МИФ 4. Туберкулез – это приговор.

Правда – существуют эффективные лекарства против инфекции, хотя в то же время ныне появились новые, устойчивые к лекарствам формы.

МИФ 5. Туберкулезом у человека поражаются только легкие.

Правда – инфекция поражает все органы и ткани человека: глаза, кости, кожу, мочеполовую систему, кишечник, головной мозг.

МИФ 6. Украинцы пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС, поэтому рентгенобследования им вредны.

Правда – туберкулез может протекать без явных клинических симптомов, и начальные стадии его можно выявить лишь при своевременном рентгенологическом обследовании.

МИФ 7. Туберкулез можно вылечить народными средствами и свежим воздухом.

Правда – химиотерапию народной медициной заменить нельзя, ее рецепты можно использовать как дополнительные средства, предварительно посоветовавшись с врачами.

Татьяна Катриченко

glavred.info