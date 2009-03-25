Антитабачная коалиция Крыма за повышение акцизов на табак

Коалиция «Крым без табачного дыма»», в которую входят медики и экологи, поддерживает инициативу повысить акцизы на табачные изделия.

Об этом говорится в заявлении коалиции, текст которого передан УНИАН.

Как известно, принятый Верховной Радой Украины в первом чтении законопроект №4202 предусматривает существенное повышение акцизов на табачные изделия.

«В Украине планируют в очередной раз поднять акцизы на табак. В очередной раз всполошились представители табачного бизнеса. Аргументы их не новы и, по большому счету, неоправданны», - отмечается в заявлении антитабачной коалиции.

Коалиция «Крым без табачного дыма» отмечает, что беспокойство табачников о «кармане рядового потребителя», по меньшей мере, лицемерно, поскольку «повышение общей цены на сигареты лежит в большей степени на их совести, чем на акцизах». «Анализ цен за прошлый год показывает, что, в среднем, повышение акциза обусловливает менее половины наблюдаемого общего роста цен на сигареты, а остальной рост был вызван повышением цены производителя. Конечно, в условиях экономического кризиса себестоимость производства табачных изделий увеличилась. Однако подсчеты показывают, что рост цены производителя в среднем был выше уровня инфляции в стране», – отмечается в заявлении.

Относительно заявления табачников о том, что повышение акцизов приведет к падению легального производства на 30-40% и безработице, в коалиции отметили: «Увеличение производства сигарет тоже ведет к безработице. Например, в 2000 году фабрика «Бритиш-Американ Тобакко» увеличила по сравнению с 1999 годом производство сигарет на 68% и при этом уволила 29% работающих. В целом же занятость на табачных фабриках Украины в 1996-2006 годах снизилась на 38%, несмотря на рост производства в 2,7 раза».

«Крым без табачного дыма» заявляет: «Количество курильщиков (в Украине) – наибольшее в Европе. Уровень смертности – тоже наибольший в Европе. Количество продаваемых сигарет намного превышает уровень продаж сигарет в других странах, например, в Польше. Тем не менее, объем поступаемых от акцизов сборов в бюджет Украины существенно ниже польского. Это происходит на фоне нехватки средства у государства на здравоохранение».

В этой связи, считает коалиция, «вывод напрашивается сам собой – необходимо поднять акцизы на сигареты в Украине и таким образом наполнить бюджет, обеспечить средствами здравоохранение, обеспечить снижение уровня курения и как следствие – улучшение состояния здоровья украинцев».