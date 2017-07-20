На Житомирщине участились случаи отравления грибами

Чтобы предостеречь граждан от нежелательных последствий, в ведомстве советуют отказаться от потребления дикорастущих грибов как от продукта вообще, а потреблять искусственно выращенные, покупая их в магазинах.

Об этом УНИАН сообщили в управлении здравоохранения Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, “в последнее время все чаще встречаются печальные сообщения о случаях отравления населения дикорастущими грибами. По информации Житомирского областного лабораторного центра МЗ Украины, в этом году в Житомирской области уже зарегистрировано 4 случая отравления, а двое человек умерло”.

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Чтобы предостеречь граждан от нежелательных последствий, в ведомстве советуют отказаться от потребления дикорастущих грибов как от продукта вообще, а потреблять искусственно выращенные, покупая их в магазинах.

Специалисты также призывают жителей области не покупать грибы на стихийных рынках или у продавцов на автодорогах.

« Безопаснее покупать грибы на стационарных рынках, где они проходят соответствующий контроль»,- сказано в сообщении.