Продавцами сигарет манипулируют транснациональные компании

Акция продавцов сигарет, которые 30 марта 2009 года не будут продавать до 13.00 табачные изделия в знак протеста против запланированного повышения акцизов, это манипуляция международных транснациональных компаний, которые контролируют 99 % рынка Украины, говорится в заявлении переданом УНИАН коалицией общественных организаций "За свободную от табачного дыма Украину".

Отмечается, что участники акции хотят сорвать принятие Верховной Радой законопроекта № 4202, чтобы не допустить уменьшения прибыли табачных бизнесменов.

"На самом деле реальной подоплеки для таких акций у розничных торговцев нет. В сентябре 2008 года акцизы уже поднимали вдвое, но спада реализации сигарет не наблюдалось. Сейчас в Украине цены дешевле, чем в соседних странах, предложенное повышение акцизов должно лишь выровнять эту разницу," – говорится в заявлении.

Также заявляется, что такое повышение урезает навар от массовой контрабанды 30 миллиардов штук украинских сигарет в страны ЕС и ослабит контрабанду в нашей стране.

Як раньше писал УНИАН, розничные торговцы намерены провести акцию протеста против резкого повышения ставок акцизного сбора на сигареты и приостановить торговлю сигаретами до 13-00 30 марта, говорится в сообщении ассоциации «Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака» («СОВАТ»). По данным ассоциации, в результате резкого повышения акцизов на табачные изделия, их стоимость повысится более чем вдвое. Это, в свою очередь, приведет к падению легальной торговли сигаретами и уходу рынка в тень.

«Из более 80 тыс. легально действующих розничных торговых точек табаком до конца года реально останется не более половины, другие закроются из-за неконкурентоспособности пред нелегальным рынком», - говорится в сообщении.

Отмечается, что угроза потери бизнеса и сокращения рабочих мест в торговле вынуждает предпринимателей провести предупредительную акцию протеста – 30 марта до 13-00 по всей территории Украины будет приостановлена торговля табачными изделиями.

Напомним, Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об увеличении ставок акцизного сбора на табачные изделия, согласно которому с 1 мая текущего года акциз на табачные изделия будет увеличен более чем вдвое.