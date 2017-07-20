Нардепы вернулись к теме абортов: предлагают дать врачам право на отказ от операции

В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ограничениях относительно искусственного прерывания беременности» (регистрационный № 6747), которым предлагается разрешить врачам отказываться от проведения аборта из-за мировоззренческих или религиозных взглядов.

Читайте такжеНардепы добрались до абортов: "БПП" хочет ограничить решение женщины прервать беременность

Авторами законопроекта являются 15 народных депутатов, в частности, Оксана Билозир, Александр Бригинец (оба из фракции «Блока Петра Порошенко»), Оксана Корчинская, Игорь Мосийчук (фракция Радикальной партии), Юрий Мирошниченко (фракция «Оппозиционного блока»).

Законопроектом предлагается внести изменения в Гражданский кодекс Украины, которыми в статье 281 «Право на жизнь» установить, что «медицинский работник имеет право на отказ от назначения или участия в проведении операции искусственного прерывания беременности из-за мировоззренческих или религиозных убеждений на условиях, определенных законодательством».

Также предлагается внести изменения в Закон Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении», согласно которым медик обязан сообщить о своем отказе женщине в возможно короткий срок, предоставить всю необходимую информацию об операции, а также о медицинском работнике или учреждении здравоохранения, где она может получить соответствующие медицинские услуги.

Законопроектом предусмотрено, что за отказ назначить или принять участие в проведении операции искусственного прерывания беременности запрещена любая дискриминация, а медицинский работник не может быть привлечен к ответственности.

Согласно проекту закона, в случае возникновения неотложных состояний право медика на отказ не применяется.