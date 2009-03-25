Ведущие украинские медики призывают ВР принять закон о повышении акциза на табачные изделия

Ведущие украинские медики призывают народных депутатов принять закон о повышении акциза на табачные изделия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил экс-министр здравоохранения (январь - сентябрь 2005 г.), председатель Национального совета по вопросам здравоохранения при Президенте Украины Николай ПОЛИЩУК.

По его словам, свыше 90% случаев рака легких вызваны курением, 95% пациентов, у которых сердечный приступ произошел до 35 лет, были курильщиками.

“В результате курения ежегодно в Украине погибают 100-110 тысяч человек, из которых свыше 10 тысяч - пассивные курильщики. Табачная эпидемия убивает людей и подтачивает экономику нашей страны. Потому мы призываем лично каждого депутата Верховной Рады проголосовать за законопроекты № 4202, который повышает ставки акциза на табачные изделия, и законопроект № 2110, который приводит законодательство Украины в соответствие с Рамочной Конвенцией ВОЗ по борьбе против табака", - сказал Н.ПОЛИЩУК.

Он считает, что в марте 2009 года Украина имеет исторический шанс совершить прорыв в борьбе за уменьшение курильщиков, и что, с медицинской точки зрения, безусловно, сигареты вызывают наркотическую зависимость, а увеличение цен на табачные изделия в мире способно уменьшить показатели смертности на 25%.

“Опыт прошлого года свидетельствует, что увеличение ставок акциза на сигареты принесло дополнительно более миллиарда гривен в госбюджет. В то же время предложенное в законопроекте № 4202 повышение акцизных ставок пополнит его на более чем 3 миллиарда гривен уже в этом году”, - отметил Н.ПОЛИЩУК, отметив, что украинские медики надеются, что “определенная доля этих поступлений пойдет на здравоохранение”.

Врачи подписали Обращение к Верховной Раде Украины с просьбой поддержать законопроекты №№ 4202 и 2110, которое направили в офисы всех политических партий.

В частности, под обращением поставили свои подписи доктор медицинских наук, главный хирург-онколог Минздрава Украины Иван СМОЛАНКО, заведующий отделом контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Минздрава Украины Константин КРАСОВСКИЙ, доктор медицинских наук, кардиолог Елена КВАША, директор Ассоциации борьбы с инсультом Марина ГУЛЯЕВА, профессор-кардиолог Тарас ЧАБАН.