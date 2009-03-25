В Японии запретили курить во всех общественных местах

Власти Японии полностью запретили курить во всех общественных учреждениях и транспорте, сделав, однако, некоторые исключения для ресторанов и гостиниц.Запрет будет официально введен в действие в апреле, когда в Японии начинается новый финансовый год, сообщает NHK.

В настоящее время в больницах, государственных учреждениях, на вокзалах, аэропортах и других общественных местах курение разрешено только в специально выделенных местах. Зачастую они представляют собой закрытые камеры, оборудованные мощными вытяжками. Однако исследования показали, что даже это не спасает от распространения табачного дыма, который оказывает вредное воздействие на некурящих, отмечают в телекомпании.

Между тем, ресторанам, барам и гостиницам будет временно разрешено сохранить столики с пепельницами и номера, где можно курить. Такие исключение правительство сделало для того, чтобы не подорвать эти виды бизнеса, которые и без того несут потери в условиях экономического кризиса.

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