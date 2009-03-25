Кильчицкая взяла шефство над детской туберкулезной больницей

Первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ 24 марта в помещении городской детской клинической туберкулезной больницы подписала соглашение о помощи этому детскому лечебному учреждению.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

«Я лично взяла шефство над детской туберкулезной больницей, которая на сегодня, - единственная в Украине. 80% детей, которые находятся на лечении в данном заведении, - дети беспризорные, дети-сироты и дети из неблагополучных семей. Я лично буду им помогать и привлекать других к помощи этой детской больнице», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

На сегодняшний день в больнице находятся более 100 детей разного возраста со всей Украины. Это дети в возрасте от 6 месяцев. Из-за особенностей болезни дети живут и учатся прямо в больнице, при которой работает школа.

И.КІЛЬЧИЦКАЯ также сообщила, что один из пациентов этого медицинского учреждения – мальчик по имени Алексей ДОВГИЙ, который болеет туберкулезом костей.

“Он не имеет родных, но случайно оказался тезкой секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО, который за собственные средства обеспечил в палате ребенка комфортные условия пребывания», - рассказала она.

В КГГА сообщают, что за средства городского бюджета уже произведен ремонт нескольких помещений больницы, и в этом году на ремонт и реконструкцию основных ее помещений выделено 3 млн. грн.

Также ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечался 24 марта, И.КІЛЬЧИЦКАЯ наградила грамотами врачей и медицинский персонал Киевской городской детской туберкулезной больницы. Кроме того, для детей был организован спектакль кукольного театра.