Как повысить иммунитет

Такой сложнейший механизм, как иммунная система, состоит из нескольких «оборонительных» составляющих – костного мозга, лимфатических узлов, вилочковой железы, селезенки, связанных между собой сосудами. Любые изменения во внешней среде или организме сразу же вызывают реакцию со стороны иммунитета. Таким толчком могут стать неправильное питание, плохая экология, стрессы, недостаток витаминов, хронические заболевания, перенапряжение, вирусные инфекции и другие причины. Для того, чтобы ваш иммунитет так легко не сдавался перед первыми напастями, его нужно систематически укреплять.

Начнем с самого приятного и даже вкусного. Так, способностью повышать защитные силы организма обладают многие продукты. Не желаете болеть? Тогда чаще включайте в свой рацион брокколи, морковь, молочные продукты с биодобавками, оливковое масло, киви, тыкву, цитрусовые, индейку. Постарайтесь сдабривать пищу зеленью – укропом, петрушкой, листьями сельдерея. Прекрасный эффект обеспечивает постоянное употребление кабачков, патиссонов и тыквы. Бесценную пользу иммунитету приносят морепродукты и рыба, так как они богаты жирными кислотами. Однако важно помнить, что длительная тепловая обработка разрушает полезные вещества. Поэтому подумайте над рецептами приготовления блюд.

Укрепление иммунитета невозможно без полноценного витаминного заряда. Их уникальным источником должны служить овощи, фрукты и живые соки. А вот осенью и зимой не забывайте о регулярном приеме витаминных комплексов, которые нужно подбирать с учетом индивидуальных особенностей организма человека. Обязательная составляющая витаминного комплекса – это, конечно же, витамин С, который первым защищает нас от любой простуды. Помните, что его ударная доза содержится в обычной аскорбинке или растворимых шипучих таблетках, купить которые можно в любой аптеке.

Не обойтись также без закалки и тренировки. Укреплять здоровье помогает плавание, обливание, контрастный душ. Заведите привычку регулярно посещать баню, а вместо лежания перед телевизором отправляйтесь на аэробику, фитнес или в тренажерный зал.

Наконец, об укреплении иммунитета позаботилась и сама природа. Полезными для него травами и растениями являются эхинацея, женьшень, красный клевер, одуванчик, чеснок, лакричник, чистотел, девясил, зверобой и другие. Посоветовавшись с врачом, можно принимать травяные отвары и настои как в лечебных, так и в профилактических целях. Зачастую эти травы включают в состав пищевых добавок.

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