В Украине количество умерших почти в два раза больше, чем рожденных - Госстат

Численность населения Украины по состоянию на 1 июня 2017 года составила 42 млн 482 тыс. человек, что, по оценкам Государственной службы статистики Украины, на 102,6 тыс. человек меньше, чем было на начало года.

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В январе-мае 2017 года, по данным Госстата, в Украине родилось 147 138 детей, в то время как за аналогичный период 2016 года этот показатель составил 159 548 ребенка. В январе-мае было отмечено естественное сокращение населения на 106 430 человек, тогда как в январе-мае 2016 года этот показатель составил 93 078 человек. При этом число приехавших в страну превысило количество выехавших из страны на 3 860 человек, за аналогичный период 2016 года этот показатель составил 6 473 человек.

В сообщении Госстата отмечается, что остается существенным превышение числа умерших над числом рожденных: на 100 умерших - 58 родившихся.

Данные приводятся без учета Крыма и зоны проведения антитеррористической операции, а численность населения оценивается лишь без учета территории Крыма.

Как сообщал УНИАН, численность населения Украины по состоянию на конец 2016 года составила 42 млн 584,5 тыс. человек, что, по оценкам Государственной службы статистики Украины, на 176 тыс. человек меньше, чем было на конец 2015 года.

Весной 2014 года после аннексии Крыма и формирования зоны антитеррористической операции на востоке страны в связи с началом активных боевых действий в регионе численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 млн с 45 млн человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.

Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Организация Объединенных Наций рекомендует проводить данную оценку не реже одного раза в десять лет.