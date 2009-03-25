Употребление "красного" мяса приводит к раку

Потребление людьми в возрасте старше 50 лет большого количества мяса может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и раку. К такому выводу пришли американские ученые из Национального института изучения раковых заболеваний. Результаты их труда опубликованы в понедельник в журнале "Архивы внутренней медицины".

Как утверждает руководитель проекта Рашми Синха, вредным является так называемое "красное" мясо, то есть баранина, говядина, свинина и производимые из них гамбургеры, сосиски, мясные холодные закуски и бекон. При этом мясо птицы и рыбы не наносит вреда организму, отмечает врач.

В течение 10 лет исследователи наблюдали за состоянием здоровья 545 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 50 до 71 года, которые в определенные промежутки времени рассказывали врачам о том, что именно они едят. Как оказалось, при употреблении большого количества "красного" мяса у мужчин на 22% возрастает опасность заболеть раком и на 27% увеличивается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди женщин обнаружились другие показатели. У любительниц мяса на 20% возрастает возможность появления раковых заболеваний и на 50% увеличивается вероятность возникновения кардиологических проблем.

ami-tass.ru