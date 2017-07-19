Гройсман заявил, что в Украине создано 13 кардиоцентров

По состоянию на сегодня закуплено 20 тыс. стентов для лечения пациентов с острым коронарным синдромом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"У нас есть проблема со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал он.

Глава правительства напомнил, что в 11 областях Украины создано 13 кардиоцентров. «Кроме того, уже сегодня закуплено 20 тыс. стентов. Сейчас там проходят все необходимые процедуры, Минздрав занимается с ГФС и Минэкономразвития ", - добавил он.

Гройсман также сообщил, что на следующий год правительство планирует расширять перечень кардиоцентров.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения планирует в 2017 году закупить через международные организации за средства государственного бюджета 2017 года не менее 10,4 тыс. стентов для лечения пациентов с острым коронарным синдромом производства компаний Boston Scientific (США) и Balton (Франция , Польша) стоимостью от 80 до 150 долл. за штуку.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, в Украине ежегодно происходит около 40 тыс. инфарктов, из них около 20 тыс. нуждаются в ангиографии и стентировании. «Наша конечная цель - Украина покрывается сетью учреждений, где осуществляется ангиография и стентирование. Где за короткое время может быть осуществлено восстановление проходимости сердечного сосуда и сохранена деятельность сердечной мышцы. Мы создаем сеть учреждений, закупаем стенты и расходные материалы», - сказал он.

По состоянию на 13 июля Линчевский сообщил, что через международные организации уже закуплено 10,5 тыс. стентов. По его словам, стенты и расходные материалы будут распределяться таким образом, что пациентам с инфарктом неотложная медицинская помощь будет предоставляться бесплатно.