В программе "Доступные лекарства" принимают участие более 6 тысяч аптек

3,6 млн граждан приняли участие в правительственной программе "Доступные лекарства", которая стартовала 1 апреля этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

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По его словам, в программе сегодня уже участвуют более 6 тысяч аптек.

"3,6 млн человек приняли участие в этой программе, то есть они получают бесплатные лекарства в соответствии со своими потребностями ... Программа бесплатные лекарства нам по карману, и мы будем расширять перечень лекарств", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, программа «Доступные лекарства» предоставляет возможность пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа или бронхиальной астмой получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.