Черниговщина: в 2008 заболели туберкулезом более 900 человек

В Черниговской области в 2008 году возросло количество больных туберкулезом.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, в прошлом году активный туберкулез диагностирован 928 больным (против 842 в 2007 году), что составляет 82,8 случая в расчете на 100 тыс. населения (против 74,2 в 2007 г.). Самой распространенной формой был активный туберкулез легких. С таким диагнозом в прошлом году было зарегистрировано более 830 больных против 755 в 2007 году.

На конец 2008 года количество больных, находящихся под наблюдением противотуберкулезных заведений, увеличилось на 16 и составило 2 тыс. 146 человек. Благодаря сохранению комплекса профилактических мероприятий среди детского населения уровень заболеваемости туберкулезом детей уменьшился. В 2008 г. взяты на учет с впервые установленным диагнозом 15 детей, что на 3 случая меньше, чем в 2007 г.

В то же время, в прошлом году от туберкулеза умерли 230 человек, что на 10,8% меньше, чем в 2007 году. Уровень смертности в расчете на 100 тыс. жителей снизился с 22,6 до 20,5.

Однако туберкулез продолжает занимать одно из ведущих мест по уровню социальной опасности среди инфекционных болезней. Ситуация с туберкулезом в Черниговской области не ограничивается лишь медицинской проблемой. На уровень заболеваемости и смертности от этой болезни влияет распространение ВИЧ-инфекции. ВИЧ-ассоциированный туберкулез на конец года зарегистрирован у 142 больных, что на 51 больше, чем в 2007 г.

В прошлом году 49 больных активным туберкулезом умерли от СПИДа, что на 19 больше в 2007 г.

Как сообщалось, 24 марта отмечается Всемирный день борьбы против туберкулеза. Он призван повысить осведомленность людей о глобальной эпидемии этой болезни и усилиях по ее ликвидации.