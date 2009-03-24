Уроки музыки помогают детям развивать чтение и язык

Дети, много лет обучающиеся музыке, имеют лучшие познавательные навыки чтения. Специалисты уверены, что музыкальное образование в детстве позволяет совершенствовать когнитивные возможности и обладает благотворным влиянием на познание.

Уроки музыки можно использовать для повышения грамотности школьников, полагают американские эксперты. Сравнение успеваемости и обучения в двух школах за 10 месяцев показало, что уроки музыки способствуют обогащению словарного запаса и помогают ученикам быстрее читать. Базовые навыки чтения были проверены перед началом учебного года после длительных каникул. Предполагается, что музыкальное образование также увеличивает математические и пространственные способности у детей.

Неврологи говорят, что существует сходство между мозговой интерпретацией музыкальных элементов и языковых благодаря одинаковому ответу нервной системы и поступлению сигналов в мозг. Возможно, рассуждают учёные, нейронные сети для обработки музыки и языка находятся в обоих полушариях мозга. Богатая лексика и словесное построение являются главными условиями для развития грамотности, навыков чтения и последующего успешного приобретения языковых способностей, подчеркивают исследователи Long Island University. По их мнению, именно раннее музыкальное образование положительно влияет на работу мозга и интеллект, потому что в период детства, начиная с 7 лет, происходит резкий рост объёма головного мозга и распределение серого вещества вокруг его областей, а также повышается сложность изучения различных предметов.

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