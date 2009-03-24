В центре Луцка нашли тело новорожденного ребенка
11:55, 24 марта 2009Страна
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Вчера во дворе дома по проспекту Воли - главной улице города, в контейнере для мусора было обнаружено тело новорожденного ребенка.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, тело было завернуто в простыню и помещено в пакет для мусора.
Выяснилось, что тело младенца нашел 26-летний бродяга.
Поиски женщины, которая выбросила тело своего ребенка в мусор, продолжаются. Также эксперты будут устанавливать причины смерти младенца.
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