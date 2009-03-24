Заражение туберкулёзом происходит только воздушно-капельным путём (при кашле, чихании, разговоре) от больного к здоровому человеку.

Основные симптомы туберкулёза:

* кашель, длящийся более 2-3 недель

* повышенная температура тела более 7 дней

* слабость, плохой аппетит

* беспричинная потеря веса

* повышенная потливость, особенно ночью

* кровохарканье

* боль в груди

Если Вас беспокоит кашель, Вы болеете 2-3 недели и у вас есть хоть один симптом, необходимо немедленно обратиться к участковому врачу- терапевту.

Обследование на туберкулёз занимает немного времени, оно безболезненное и бесплатное. Диагноз устанавливается после исследования мокроты и рентгенологического обследования.

В Украине действует бесплатная горячая линия: позвонив со стационарного телефона на номер 8 800 503 08 00 можно получить бесплатную консультацию. Также работает ICQ 382 285 483. Детальную информацию можно найти на сайте программы «Остановим туберкулез» www.stoptb.in.ua.