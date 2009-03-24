Основные симптомы туберкулёза

11:09, 24 марта 2009
Страна
2

Заболеть может каждый!

Заражение туберкулёзом происходит только воздушно-капельным путём (при кашле, чихании, разговоре) от больного к здоровому человеку.

Основные симптомы туберкулёза:

* кашель, длящийся более 2-3 недель 

* повышенная температура тела более 7 дней

* слабость, плохой аппетит

* беспричинная потеря веса

* повышенная потливость, особенно ночью

* кровохарканье

* боль в груди

Если Вас беспокоит кашель, Вы болеете 2-3 недели и у вас есть хоть один симптом, необходимо немедленно обратиться к участковому врачу- терапевту.

Обследование на туберкулёз занимает немного времени, оно безболезненное и бесплатное. Диагноз устанавливается после исследования мокроты и рентгенологического обследования.

В Украине действует бесплатная горячая линия: позвонив со стационарного телефона на номер 8 800 503 08 00 можно получить бесплатную консультацию. Также работает ICQ 382 285 483. Детальную информацию можно найти на сайте программы «Остановим туберкулез» www.stoptb.in.ua.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter