Фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" продолжает реализовывать 5-летнюю программу "Остановим туберкулез"

24 марта во всем мире отмечают День борьбы с туберкулезом. С 1995 эпидемия туберкулеза объявлена в Украине. На борьбу с заболеванием направлены усилия как государства, так и международных и общественных организаций. С 2007 года фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" занимается борьбой с туберкулезом, реализуя пятилетнюю программу "Остановим туберкулез". Общий бюджет программы составляет 100 млн. грн.

За 2 года реализации программы были достигнуты успехи по всем ее направлениям: законодательство, препараты, обучение фтизиатров, лечение и реабилитация детей, диагностика, инновации. Так, на сегодняшний день подготовлена новая редакция Закона Украины “Про борьбу c заболеванием туберкулез”. Новый закон отображает интересы всех сторон: больных, фтизиатров, населения.

Одним из самых важных условий на пути выздоровления являются качественные препараты в достаточном количестве. С этой целью фонд осуществляет проект по мониторингу тех препаратов, которые применяются для лечения туберкулеза в Украине. Иногда помощь нужна здесь и сейчас: во время дефицита вакцины БЦЖ в стране фонд закупил необходимое количество для Донецкой области (15 тыс. доз на 4 мес.) и не допустил перерывов в вакцинации. Фонд также помог Криворожскому противотуберкулезному диспансеру, когда в области закончились препараты второго ряда.

Дети – самая уязвимая группа, когда речь идет о туберкулезе. В 2008 году фонд закупил оборудование для детских отделений противотуберкулезных диспансеров в 22 регионах Украины на сумму 2 млн. грн. На конкурсной основе выбран детский противотуберкулезный санаторий – в г. Боярка, на базе которого планируется создание Украинского центра медико-психологической и социальной реабилитации детей, больных туберкулезом.

Ольга Билогорцева, главный детский фтизиатр Украины, Институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского: "11% из 9 млн. больных туберкулезом во всем мире – это дети. В Украине процент детей, больных туберкулезом 1,7%, это значительно ниже по сравнению с другими странами с высоким бременем туберкулеза. В Украине функционирует система раннего выявления и профилактики. Это массовая туберкулинодиагностика, которая позволяет выявлять ежегодно до 200 тыс. детей с так называемой скрытой или латентной туберкулезной инфекцией. Оборудование – большая проблема. И программ по детскому туберкулезу, которые сейчас рекомендуют развивать ВОЗ и другие международные организации, в Украине очень мало. Первая серьезная программа была инициирована фондом "Развитие Украины" – программа по оснащению детских противотуберкулезных учреждений современным оборудованием. Мы начинаем уже работать на этом оборудовании".

Для повышения квалификации фтизиатров планируется сформировать сеть ресурсных центров в десяти регионах Украины, которые будут предоставлять информационную и тренинговую поддержку. Фонд поддерживает также инновации – был проведен открытый конкурс научных исследований, в результате которого отобраны 3 лучших проекта. Исследования в рамках проектов начнутся уже в 2009 году.

Наглядные успехи демонстрирует Региональная программа по преодолению эпидемии туберкулеза в Донецкой области. В 2008 году деятельность в рамках программы привела к улучшению таких ключевых показателей, как заболеваемость туберкулезом (снизилась на 5,6%) и смертность от туберкулеза (снизилась на 11,5%). Программа предусматривает улучшение условий лечения, социальную поддержку, обучение специалистов, диагностику. В городах и тюрьмах Донецкой области работают передвижные кабинеты цифровой флюорографии, что позволило в течение 4 месяцев обследовать около 7 тысяч человек. В Горловке, Шахтерске, Донецке отремонтированы и оборудованы отделения для лечения больных с лекарственно устойчивым туберкулезом.

Важной составляющей программы "Остановим туберкулез" является информирование населения через каналы СМИ. На заседании Клуба социальной журналистики, который проводил 19 марта 2009 г. фонд Ахметова, ведущие эксперты дали оценку эпидемиологической ситуации в Украине.

Светлана Черенько, глава Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-СПИД и другим социально опасным болезням Министерства здравоохранения:

«В Украине ежегодно регистрируется 35 тыс. новых случаев заболевания туберкулезом. Всего около 90 тыс. человек болеют туберкулезом на разных стадиях. В 2008 показатель заболеваемости составлял 77,8 случаев на 100 тыс. населения. Это зарегистрированные случаи, т.е., люди, которых выявили и поставили на учет. Но есть еще те люди, которых не выявили. Для Украины эти расчетные показатели составляют порядка 100-105 случаев на 100 тыс. населения. Для этого государство улучшает качество диагностики, в том числе рентгенологической. Заболеваемость по Украине не одинакова. Больше сосредоточена заболеваемость в восточных и южных областях – Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Луганской.

В Украине высокий уровень мультирезистентного туберкулеза. Он колеблется от 5%, это Западные области, до 15% в восточных областях среди всех новых случаев. То есть, если считать по самому высокому показателю, из 100 заболевших 15 человек имеют устойчивую форму. Это показывает, что наши программы пока неэффективно работают. Это наследие прошлых лет, когда у нас не было регулярной поставки противотуберкулезных препаратов. Сейчас в Украине лечение для пациентов абсолютно бесплатное".

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» спонсирует горячую линию по туберкулезу: позвонив со стационарного телефона на номер 8 800 503 08 00 можно получить бесплатную консультацию. Также работает ICQ 382 285 483. Детальную информацию можно найти на сайте программы «Остановим туберкулез» www.stoptb.in.ua .