Влияние телевизора на психику ребенка

Многие родители задаются вопросом о том, сколько времени позволительно проводить ребенку перед телевизионным экраном, какие программы ему можно смотреть, а от каких лучше воздержаться.

И дело здесь даже не в страхе испортить зрение, но и в том, что некоторые передачи плохо влияют на детскую психику, это касается даже мультфильмов.

Да и самим порой хочется посмотреть какую-то передачу или фильм в то время, когда ребенок еще не спит.

Так как же поступить в таких ситуациях, что лучше воспринимается малышом?

Безусловно, в первую очередь следует сказать о том, что ребенка следует изолировать от просмотра взрослых фильмов, которые слишком тяжелы для детского восприятия. Даже если у вас присутствует огромное желание посмотреть один из таких фильмов, но изолировать ребенка на этот период нет возможности, то и вам лучше отказаться от просмотра.

В конце концов, мы ведь живем в цивилизованном и развитом обществе, у нас есть возможность приобрести этот фильм на диске и просмотреть его в более подходящий для этого момент.

Что касается мультипликационных фильмов, то в этом случае не все так однозначно.

Дело в том, что создатели мультиков делятся на два лагеря, то есть на тех, кто переносит взрослую жизнь в детство, лишь немного «сгладив» острые углы, а также на тех, кто проецирует на экран именно детский мир с его интересными жизненными законами.

По этой причине, некоторые мультфильмы способны вызвать волну радостных эмоций, желание подражать полюбившимся героям и т.п. А вот другие делают детей агрессивными, нанося их психике огромный вред, морально их опустошают.

Но, к сожалению, именно те мультфильмы, которые являются подражанием жестокой взрослой жизни, более привлекают современных малышей.

Именно поэтому, при подборе мультиков для своего ребенка будьте предельно внимательны и придирчивы. Вначале вам стоит самим познакомиться с содержанием того, что вы хотите предложить ему. Если же у вас отсутствует такая возможность, то лучше ограничьтесь показом старых отечественных фильмов, уж они-то точно не нанесут вреда психике вашего чада.

И запомните три правила, которых следует придерживаться при выборе мультика:

1. Обратить внимание на указанный возраст, для которого предназначен этот фильм.

2. Соответствует ли его содержание кругу интересов и типу нервной системы вашего ребенка.

3. Ознакомьтесь с содержанием фильма и подумайте о том, какие струнки в душе вашего ребенка он может задеть, чему может научить его.

Если вы с вниманием отнесетесь к проблеме, то ее попросту не возникнет.

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