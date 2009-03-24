Житомирщина: ситуация с туберкулезом имеет негативную динамику

Эпидемическая ситуация с туберкулезом в Житомирской области имеет негативную динамику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в пресс-релизе Житомирской облгосадминистрации.

По данным ОГА, показатель заболеваемости в 2008 году по сравнению с 2007 годом вырос на 8,1% и составляет 89,6 на 100 тыс. населения, сообщил журналистам заместитель руководителя области Николай ЧЕРНЕНКО.

По его словам, туберкулез и ВИЧ/СПИД давно уже перестали быть сугубо медицинскими проблемами. Он заверил, что в настоящее время власть области “объединяет усилие государственных ведомств, учреждений и заведений, общественных организаций с целью сотрудничества ради профилактической и просветительской деятельности среди населения, консультирования, обследования, лечения, осмотра и поддержки жителей области, которых постигла беда туберкулеза и ВИЧ/СПИДа.

Н.ЧЕРНЕНКО сообщил, что ОГА инициирует обязательную госпитализацию больных туберкулезом, которые уклоняются от лечения. В связи с этим областное управление здравоохранения готовит письмо в Минздрав Украины с просьбой ускорить введение в действие Постановления Кабинета министров Украины «Об обязательной госпитализации больных туберкулезом, которые уклоняются от лечения и составляют угрозу распространения возбудителя туберкулеза», проект которой согласован в облгосадминистрации в мае 2008 года.

Как сообщал УНИАН, Житомирская область за уровнем заболеваемости на туберкулез на протяжении последних лет занимает 8-9 место среди 27 регионов Украины. Наивысший показатель заболеваемости в регионе зарегистрирован в 2004 году – 95,6 на 100 тысяч населения. До 2005 года рядом с ростом заболеваемости на туберкулез в области отмечался рост показателя смертности от этой болезни. За последние 3 года (с 2006) смертность от туберкулеза начала снижаться.

По количеству лиц с ВИЧ-инфекцией и СПИДом по итогам 2008 года Житомирская область занимает 17-е место в Украине.