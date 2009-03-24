В Винницкой области бешенная собака покусала троих детей

В селе Бубновка Гайсинского района Винницкой области бешенная собака покусала троих детей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, животное укусило троих семилетних детей за пальцы рук.

Животного умертвили в присутствии комиссии и передали для исследования в Гайсинскую межрайонную государственную лабораторию ветеринарной медицины.

Дети направлены в Гайсинскую центральную районную больницу.