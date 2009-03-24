В Винницкой области бешенная собака покусала троих детей
09:26, 24 марта 2009Страна
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Направлены в районную больницу
В селе Бубновка Гайсинского района Винницкой области бешенная собака покусала троих детей.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Винницкой области.
Согласно сообщению, животное укусило троих семилетних детей за пальцы рук.
Животного умертвили в присутствии комиссии и передали для исследования в Гайсинскую межрайонную государственную лабораторию ветеринарной медицины.
Дети направлены в Гайсинскую центральную районную больницу.
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