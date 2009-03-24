В Харьковской области зафиксирована гибель диких гусей
Вирус птичьего гриппа не выявлен
Позавчера на территории Краснопавловского (Княжеского) водохранилища Лозовского района Харьковской области обнаружено значительное количество погибших диких гусей.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины со ссылкой на сообщение Главного управления ветеринарной медицины в Харьковской области.
Согласно сообщению, для установления причин падежа птицы на место выехали специалисты регионального управления ветеринарной медицины и представители Государственной лаборатории ветеринарной медицины, а также научные работники.
Был отобран патматериал 25 погибших гусей и направлен для исследования на инфекционные заболевания (в том числе на высокопатогенный грипп птицы) и отравления в областную государственную лабораторию ветмедицины и в Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветсанэкспертизы.
По результатам лабораторных исследований в Государственном научно-исследовательском институте лабораторной диагностики и ветсанэкспертизы, в доставленных пробах вирус птичьего гриппа не обнаружен.
Отмечается, что при проведении патологоанатомического рассечения погибшей птицы обнаружено значительное количество зерна кукурузы в пищеводе, мышечном желудке. Установлено воспаление в толстом отделе кишечника. Отобраны пробы кукурузы из желудков погибшей птицы и с полей вокруг водоема и направлены в областную государственную лабораторию ветмедицины и в Институт экспериментальной и клинической ветмедицины для исследования на токсичность.
На выездном заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение утилизировать погибшую птицу путем сожжения. По состоянию на 10.00 23 марта было сожжено 517 голов погибшей птицы, а на 16.00 обнаружены и утилизированы еще 552 трупа диких гусей.
Госветслужба выставила вокруг водохранилища ветеринарно-милицейские посты, осуществляется постоянный мониторинг ситуации в районе.