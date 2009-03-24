Украина на 5-ом месте среди 27 стран с наибольшим грузом мультирезистентного туберкулеза

Сегодня, во Всемирный день борьбы с туберкулезом Всемирная организация здравоохранения еще раз отметила необходимость борьбы с туберкулезом, который забирает одну жизнь каждые 20 секунд.

Ежегодно в мире заболевают свыше 8 млн. и умирают около 2 млн. людей невзирая на то, что во время раннего выявления туберкулеза и прохождения полного курса лечения больные люди могут быстро стать незаразными и вылечиться.

В 2008 году во всем мире было зарегистрировано около полумиллиона новых случаев туберкулеза со множественной медикаментозной резистентностью. Однако, лечение менее чем 3% этих случаев проводится в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Неуклонно растет количество случаев туберкулеза с расширенной резистентностью – формой туберкулеза, при которой показатели смертности намного выше и лечение которого является намного сложнее и дороже.

ВОЗ определила 27 стран с наибольшим грузом туберкулеза, на которые приходится 85% общего количества случаев мультирезистентного туберкулеза. В этом перечне Украина занимает пятое место после Азербайджана, Молдовы, Казахстана и Узбекистана. На Украину с населением в 46,143 млн. лиц (состоянием на 1 января в 2009 г.) приходится 11% от всех зарегистрированных случаев ТВ в Европейском регионе ВОЗ.

«Мы наблюдаем увеличение количества случаев туберкулеза в Украине, - говорит Игорь Поканевич, Руководитель Представительства ВОЗ в Украине. - На протяжении последних 15 лет заболеваемость ТБ в Украине выросла более чем вдвое. Среди основных факторов, которые предопределяют распространение туберкулеза в стране, - неблагоприятные социально-экономические условия и рост ВИЧ/СПИДа. Наиболее поражены ТБ центральные, южные и восточные регионы Украины. Также, на распространение болезни влияет и низкая осведомленность украинцев относительно возможных мероприятий противодействия заболеванию. Так, если бы жители Украины обращались ко врачу с подозрением на ТБ (кашель, который длится больше двух недель, затрудненное дыхание, боль в груди, беспричинная потеря веса, повышенная температура тела), то эту болезнь можно было бы намного легче преодолеть, поскольку туберкулез является излечимым при условии своевременного начала лечения и прохождения полного курса противотуберкулезными препаратами.»

Угрозу эпидемии туберкулеза можно остановить, если все 27 стран будут иметь разработанный план борьбы с туберкулезом и необходимо диагностическое оборудование. Министры вышеупомянутых стран встретятся в Пекине с 1 по 3 апреля 2009 года для обсуждения растущей угрозы эпидемии мультирезистентного туберкулеза. Совещание организовано ВОЗ вместе с Министерством здравоохранения Китайской Народной Республики и Фондом Билла и Мелинды Гейтс.