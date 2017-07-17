В Украине изменены стандарты диагностики кори и краснухи

В связи со стремительным ростом заболеваемости корью при любом обращении пациентов с сыпью будет проводиться забор образцов для лабораторной диагностики.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, о необходимости таких мер сообщили региональным подразделениям охраны здоровья во время селекторного совещания с Минздравом.

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В ведомстве подчеркнули, что накопленный опыт лабораторной диагностики кори и краснухи требует внесения корректив в алгоритм проведения лабораторных обследований.

При спорадическом уровне заболеваемости материал от каждого больного с подозрением на корь и краснуху необходимо направлять в Центральную и региональную Одесскую лабораторию по диагностике кори и краснухи, аккредитованные до 1 января 2019 года в лабораторной сети Европейского Бюро ВОЗ по диагностике кори и краснухи.

Для изоляции и генотипирования вирусов кори и краснухи нужно отбирать образцы мочи и носоглотковые смывы течение 3-х суток с момента появления сыпи. Одновременно разрешается проводить отбор образцов сывороток крови для определения наличия специфических антител класса ІдМ методом иммуноферментного анализа (ИФА). Начиная с четвертой и до 28 суток отбирать только образцы сывороток крови.

Во время роста заболеваемости для подтверждения клинических диагнозов «корь» или «краснуха» проведение тестирования сывороток крови больных обеспечить в вирусологических лабораториях областных/городских лабораторных центров. Следует заметить, что все последующие случаи заболевания могут быть подтверждены на основании эпидемиологического связи с лабораторно подтвержденным случаем.

Во время вспышки необходимо выявление и подтверждение каждой цепочки передачи заболевания на материале 1-2 образцов. В целом не менее 80 % диагнозов должно быть подтверждено лабораторно.

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Обязательного лабораторного подтверждения требуют все подозрительные случаи кори и краснухи среди беременных женщин, даже при уже подтвержденной вспышке и в независимости от фоновой заболеваемости или количества ранее подтвержденных случаев.