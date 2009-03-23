В Житомирских школах отменили карантин

Дети - на каникулах

В Житомирских школах закончился карантин, объявленный 10 марта из-за эпидемии гриппа. Об этом УНИАН сообщила заместитель начальника городского управления образования Житомирского городского совета Раиса КОШЕВИЧ. По ее словам, "согласно распоряжению Житомирского городского председателя Веры ШЕЛУДЧЕНКО карантин закончился, дети пошли на весенние каникулы, они возобновят занятия с 30 марта".

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