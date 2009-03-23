Волыни опять угрожает наводнение

15:20, 23 марта 2009
Страна
0

Предупреждение МЧС

24-27 марта на реке Стохид возле поселка Любешив Волынской области, в связи с ожидаемым дальнейшим ростом уровня воды с интенсивностью 1-3 см, сохраняется угроза достижения отметок начального затопления отдельных частей низкорасположенных населенных пунктов и хозяйственных объектов в Любешивском районе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter