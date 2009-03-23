Пресс-конференция ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом

24 марта 2009 года в 14.00 в помещении Министерства здровоохранения Украины (Киев, вул.Грушевского,7, ІІІ этаж, малый зал коллегий) состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом и Всеукраинскому дню борьбы с туберкулезом.

Министерство здравоохранения инициировало проведение совместно с общественными организациями, которые действуют в Украине, месячника борьбы с туберкулезом под девизом "От осведомленности населения, через общие действия – к преодолению эпидемии туберкулеза в Украине” (при инициативе фонда "Общественное движение " Украинцы против туберкулеза") с привлечением специалистов обществ Красного Креста, средств массовой информации, территориальных управлений Государственной ветеринарной медицины и Государственного департамента Украины по вопросам выполнения наказаний, сети неправительственных организаций, общественности, молодежи.

Участие в пресс-конференции примут:

Бедный. Г. – заместитель Министра здравоохранения Украины;

Черенько С. О. – Председатель Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально-опасным болезням;

Фещенко Ю. И. – главный внештатный специалист Минздрава Украины по специальности “фтизиатрия и пульмонология”, директор Национального института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского АМН Украины;

Билогорцева О. И. - главный внештатный специалист Минздрава Украины по специальности “детская фтизиатрия”;

Заболотный А.О. – директор Благотворительного фонда Рината Ахметова “Развитие Украины”;

Поканевич И. В. – руководитель бюро ВОЗ в Украине;

Усиченко И. Г. – Президент Общества Красного Креста Украины;

Гамазина К. О. – глава представительства РАТН в Украине.

Темы для обсуждения:

Общая ситуация в государстве относительно масштабов эпидемии туберкулеза; ситуация в мире, Европе и странах СНГ; государственное финансирование борьбы с эпидемией туберкулеза, а также эффективность их использования; о заболеваемости медицинских работников и об особенностях подготовки врачей-фтизиатров; раннее выявление и иммунопрофилактика туберкулеза в Украине; участие Общества Красного Креста в помощи государству относительно борьбы с эпидемией туберкулеза в Украине; объединение усилий государства, бизнеса и не государственного сектора для преодоления эпидемии туберкулеза в Украине.

Аккредитация по тел.: 253-02-25, 253-69-75.