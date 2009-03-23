Донетчина: во всех школах возобновлены занятия

В Донецкой области во всех школах возобновлены занятия после карантина в связи с гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции, на прошлой неделе произошла незначительная активность эпидемического процесса - число случаев заболевания населения гриппом и ОРВИ выросло на 3,2 тыс. случаев и составило 19,9 тыс. случаев. Однако в целом в области сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ - на 44,3% ниже уровня эпидпорога. За неделю количество госпитализированных лиц составило 385 человек, в т.ч. 297 детей.

Среди школьников показатель заболеваемости превысил уровень эпидемического порога на 9,8%. Сохраняется повышенная активность эпидемического процесса среди учеников школ на 10 административных территориях области.

В облСЭС отметили, что рост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей произошел за счет детского населения в возрасте, начиная от рождения до 2 лет (+21,4%), и от 3 до 6 лет (+27,3%).

Кроме того, отмечается незначительное превышение эпидпорога заболеваемости в Волновахском районе (+6,4%).

*** По состоянию на 5 марта, учебный процесс был приостановлен в 54 школах Донецкого региона, по состоянию на 13 марта оставались закрытыми еще 5 школ.