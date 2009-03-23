Иностранцы незаконно вывозили из Украины 3-месячную девочку

Пограничники задержали в аэропорту “Борисполь” итальянку, которая пыталась незаконно вывезти из Украины трехмесячного младенца.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, 20 марта в аэропорту «Борисполь» пограничники обратили внимание на пару, которая регистрировалась на рейс «Киев - Милан». 66-летняя гражданка Швейцарии и ее 39-летний сын – гражданин Италии - вывозили из Украины 3-месячную девочку. Настораживал тот факт, что иностранцы не имели на младенца никаких документов, кроме свидетельства на возвращение в Италию, выданного в посольстве этой страны в Украине. Как выяснилось, ребенок появился на свет в одной из киевских клиник репродуктивных технологий и вывозился иностранцами, по их словам, вполне законно. Однако, никакого документа, который бы подтверждал этот факт (справка из клиники, свидетельство о рождении), они не предоставили, собственно, как и не объяснили, существуют ли такие документы вообще.

При этих обстоятельствах пограничники временно отказали гражданке Швейцарии вместе с ребенком в выезде и сообщили об этом в Главное управление СБУ в г. Киеве и Киевской области.