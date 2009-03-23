В Англии ученые создадут искусственную кровь

Британские ученые начали проект по созданию "синтетической" крови из стволовых клеток, чтобы ее можно было производить в неограниченном количестве, без привлечения доноров.

Британские медики надеются, что первое переливание будет осуществлено уже через три года.

В проекте принимают участие несколько британских служб здравоохранения, а также Wellcome Trust – самый большой благотворительный фонд по поддержке медицинских исследований.

Чтобы получить синтетическую кровь, планируют использовать стволовые клетки эмбрионов, которые способны дать кровь универсальной, IV группы, которая подходит для переливания любому человеку.

Среди доноров лишь 7% имеют кровь такой группы, но в лабораторных условиях из стволовых клеток ее можно получить сколько угодно, поскольку подобные клетки могут делиться без ограничений.

Синтетическая кровь будет безопасной при переливании – через нее невозможно заразиться каким-либо вирусом.

В то же время, получение крови из человеческих эмбрионов создает этическую дилемму: можно ли уничтожать эмбрионы для получения стволовых клеток. Теоретически, один эмбрион способен обеспечить кровью целую страну.

За пределами Великобритании ученые также занимаются разработкой синтетической крови – подобные проекты существуют в Швеции, Франции и Австралии.

В прошлом году сотрудники американской компании Advanced Cell Technology заявили, что им удалось получить миллиарды красных кровяных телец из стволовых клеток.

Американское исследование, однако, застопорилось из-за проблем с финансированием: во время президентства Джорджа Буша государству было запрещено выделять деньги на проекты, связанные со стволовыми клетками.

Однако президент Барак Обама снял это запрещение.

tsn.ua