В Британии младенца подвергли эвтаназии вопреки воле родителей

Скандал вспыхнул в Великобритании. Неизлечимо больного младенца подвергли эвтаназии по решению лондонского суда. Сами же родители выступали категорически против умерщвления ребенка.

Согласно британскому законодательству судьи имеют право принимать такие решения.

По словам врачей, шансов выжить у девятимесячного ребёнка практически не было. Поэтому они и обратились в суд с просьбой разрешить эвтаназию - из гуманных соображений.

Служители Фемиды десять дней рассматривали дело, после чего разрешили отключить младенца от аппарата поддержания жизни.

Родители же не падали духом и верили в то, что если есть хоть малейший шанс спасти сына, значит надо им воспользоваться.

Они подали апелляцию, но суд отклонил ее.

gazeta.ru