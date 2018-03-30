Восемь мифов о здоровье

Каким сказкам о здоровье вы склонны верить? Насколько они соответствуют действительности?

1. Качественный алкоголь вреда не наносит

Любой алкоголь оказывает на организм токсическое действие. Это обусловлено тем, что один из продуктов распада этилового спирта - уксусный альдегид. Он-то и творит в организме различные бесчинства.

Но некачественное спиртное влияет на организм еще хуже. Ведь дешевые горячительные напитки не проходят должного очищения, они содержат сивушные масла, которые во много раз усиливают токсическое действие алкоголя. То же самое можно сказать и о напитках домашнего производства. И вроде бы вода хорошая использовалась, и экологически чистые фрукты или ягоды, а все равно напиток получается намного более вредным, чем аналогичный покупной. А все потому, что в домашних условиях спирт очистить очень трудно.

Конечно же, предпочтение надо отдавать известным и дорогим маркам, но не надо думать, что они не скажутся на здоровье.

2. Проглоченная жвачка может спровоцировать заворот кишок

"Медицина не располагает конкретными данными о том, что жвачка может стать причиной заворота кишок или аппендицита, - разъясняет Марина Студеникина, диетолог Клиники доктора Ионовой. - Заворот кишок возникает при бурной перистальтике кишечника, например, если вы съели что-то очень жирное после долгого перерыва в приеме пищи. Приступ аппендицита - это результат закупорки просвета аппендикса инородным телом, опухолью или паразитом. Вероятно, вызвать его может и проглоченная жевательная резинка, поскольку она не расщепляется в желудке. Однако обычно через несколько дней она спокойно покидает организм вместе с другими непереваренными остатками пищи".

3. Чтение при плохом освещении резко ухудшает зрение

"При недостаточном освещении у человека снижается способность четко различать предметы, расположенные на небольшом расстоянии от глаз, - говорит Татьяна Федосеева, врач-офтальмолог СМ-Клиники. - Для того чтобы сфокусироваться на таких мелких объектах, как буквы, глазам приходится прилагать больше усилий, чем при нормальном освещении. Но только от того, что вы любите читать в полутьме, зрение не ослабеет - просто глаза будут быстрее уставать".

4. Если сильно замерзнуть, простудишься

"Простуда - это вирусное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, - объясняет Елена Ларина, главный врач клиники "Семейный доктор". - К болезни может привести лишь непосредственный контакт с носителем вируса. Даже если вы промерзли до костей и стучите зубами от холода, у вас значительно меньше шансов заболеть, чем у того, кто сидит в тепле в компании чихающего или сморкающегося друга. Однако сильно переохлаждаться все же не следует, поскольку это может спровоцировать обострение хронических заболеваний дыхательной системы, почек, мочевого пузыря, а также суставов".

5. Фасоль - идеальный заменитель мяса

"Да, для вегетарианцев фасоль - один из основных источников белка, - говорит диетолог Марина Студеникина. - Но назвать ее стопроцентным заменителем мяса было бы некорректно, ведь растительные белки отличаются от животных главным образом меньшим содержанием в них незаменимых аминокислот, которые не синтезируются в организме самостоятельно. Как раз в несбалансированности аминокислотного состава медики и видят опасность вегетарианства. Кроме того, растительные белки хуже усваиваются".

6. Белые пятна на ногтях говорят о недостатке в организме кальция

"Светлые пятнышки на ногтевой пластине означают лишь то, что ноготь поврежден, - комментирует Елена Ларина. - Однако по внешнему виду ногтей действительно можно судить о проблемах в организме. Например, их синевато-серый цвет свидетельствует о плохой циркуляции крови. Если кончики ногтей слегка загибаются внутрь, это признак недостатка железа, а если вся поверхность ногтя в мелких бороздках - вам не хватает цинка и витаминов B".

7. Щелчки в суставах - симптом артрита

"При сгибании или разгибании конечностей бывают иногда слышны щелчки - это лопаются пузырьки воздуха в околосуставных тканях. Но здесь нет ничего страшного - это совершенно нормально, - рассказывает Багдадий Алиханов, врач- артролог, заведующий кафедрой факультетской терапии Государственной классической академии им. Маймонида. - Однако постоянный хруст в коленных суставах может быть первым признаком развития остеоартроза - заболевания суставов, при котором происходит обеднение хрящей суставов жидкостью".

8. В день нужно выпивать восемь стаканов воды

Как показали исследования, люди получают достаточно жидкости, когда пьют соки и молоко, а также чай или кофе. Кроме того, выводы медиков подчеркивают, что слишком много воды пить вредно.

Menslife.ru