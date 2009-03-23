В Тернополе возобновилась учеба в школах после карантина, введенного из-за гриппа и ОРВИ.

Как сообщила корреспонденту УНИАН и.о. заведующего эпидемиологическим отделом городской санэпидстанции Ирина КУЛАЧКОВСКАЯ, соответствующее решение было принято на заседании городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии, которая действует при городском совете.

“Показатель заболеваемости за время карантина существенно уменьшился - из 123,7, как было в начале карантина, до 88,8 по состоянию на 19 марта. Среди школьников количество больных тоже уменьшились - с 45,5% до 27,1%”, - сказала И.КУЛАЧКОВСКАЯ. Вместе с тем, заметила она, несмотря на возобновление учебы, ограничения на проведение массовых мероприятий в общеобразовательных учебных заведениях пока остаются.

Следующее заседание противоэпидемической комиссии состоится 25 марта.

Как сообщал УНИАН, карантин в учебно-образовательных заведениях Тернополя был введен 4 марта. 11 марта решением чрезвычайной противоэпидемической комиссии, которая действует при городском совете, карантин был продлен до 13 марта включительно. 12 марта было принято решение перенести весенние каникулы в школах на неделю раньше и устроить их с 16 по 23 марта, чтобы не терять учебный процесс в случае продления карантина.