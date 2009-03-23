Житомирщина: состоялся 1-й тур Всеукраинского марафона здоровья

В Житомирской области состоялся первый тур Всеукраинского марафона здоровья Ольги Богомолец.

Как передает корреспондент УНИАН, профессор, доктор медицинских наук О.БОГОМОЛЕЦ 20 марта на пресс-конференции в Житомире сообщила, что во время предыдущих осмотров детей в 17 интернатных заведениях Житомирской области было выявлено более 60 детей, которые нуждаются в дополнительном осмотре.

В целом, по словам О.БОГОМОЛЕЦ, в ходе Всеукраинского марафона здоровья в 10 регионах выявлено около 800 детей, которых необходимо поставить на диспансерный учет, более 30% из них отнесены к группе высокого риска.

О.БОГОМОЛЕЦ отметила, что после завершения марафона планируется создать дистанционные центры, где детей, у которых обнаружены подозрительные родинки, будут продолжать обследовать и контролировать их состояние.

"Когда мы задумали этот тур, то планировали выявленных больных детей направлять на осмотр в Институт дерматологии и косметологии (Киев) и, при необходимости, бесплатно оперировать. Однако теперь оказалось, что большинство этих детей не нуждаются в срочном лечении, а только в обследовании и наблюдение врачей. Потому мы сейчас рассматриваем вопрос открытия упомянутых дистанционных центров", - сообщила доктор медицинских наук.

Также вчера в Житомире в областном музыкально-драматичном театре состоялся благотворительный концерт О.БОГОМОЛЕЦ «Ангел мой», на которого она исполнила свои романсы.

Справка УНИАН. Всеукраинский благотворительный марафон здоровья Ольги Богомолец начался 9 февраля и проходит при поддержке Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Цель марафона - помощь детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей, которые нуждаются в современной онкологической медицинской помощи. В рамках мероприятия проводятся бесплатные медицинские осмотры детей-сирот с множественными, атипичными и крупными родинками с помощью эпилюминисцентного дерматоскопа, а проходят благотворительные концерты и сбор средств на лечение этих детей.

Злокачественные опухоли кожи занимают в Украине второе место в структуре онкологических заболеваний.