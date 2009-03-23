О чем свидетельствует тяга к лимонам?

Американские ученые выяснили, что сильное желание съесть определенный продукт свойственно не только будущим мамам. Исследователи из University of Texas пришли к выводу после ряда наблюдений за пациентами в кардиологической клинике. Врачи выяснили, что яблоки, в которых содержатся минеральные вещества, просто необходимы сердечникам.

А тяга к этому фрукту говорит о повышенном уровне холестерина или начинающихся проблемах с сердцем, и организм сам начинает подсказывать больным о том, что ему нужно. Данный каприз обусловлен в основном физиологическими перестройками. Такое желание у небеременных людей является косвенной характеристикой состояния здоровья и даже может помочь в установлении диагноза.

Кстати, тяга к лимону свидетельствует о возможных проблемах с желчным пузырем и печенью, пристрастие к белокочанной капусте указывает на неполадки в кишечнике, а ярым и отверженным потребителям маслин и оливок следует обратить внимание на состояние щитовидной железы. Тем, кому отчаянно хочется мороженого, следует обратить внимание на состояние опорно-двигательного аппарата.

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