Гройсман надеется, что закон о медицинской реформе примут осенью

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что осенью правительство будет просить Верховную Раду начать работу с реформы образования, пенсий и здравоохранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Мы осенью будем просить вас, уважаемые коллеги, начать свою работу с рассмотрения трех реформ: образования, здравоохранения и пенсионной реформа", - сказал Гройсман.

Он добавил, что к тому времени все законопроекты будут подготовлены ко второму чтению, а некоторые уже подготовлены.

Гройсман также выразил надежду на то, чтобы "с осени мы перестали делить зал по политическим цветам, а нас объединял единый Государственный флаг и стремление принятия реальных решений в интересах украинских граждан".